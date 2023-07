Till Lindemann singt bei Rammstein-Konzert: „Und die Sänger vögeln nicht mehr“

Rammstein-Frontmann Till Lindemann hat bei einem Konzert der Band einen versteckten Kommentar zu den Missbrauchs-Vorwürfen gegen ihn in einem Lied untergebracht. Die fragliche Ballade heißt „Ohne dich“. Es geht darin um eine zum Scheitern verurteilte Beziehung, in der das lyrische Ich weder mit noch ohne die geliebte Person sein kann. Videos zeigen, wie Lindemann am Sonntag im Olympiastadion statt „Und die Vögel singen nicht mehr“ die Zeile „Und die Sänger vögeln nicht mehr“ sang. Zuerst hatte t-online am Montag darüber berichtet.

Dem Online-Portal zufolge löste Lindemanns Bezugnahme auf die Vorwürfe gegen ihn kaum Reaktionen im ausverkauften Olympia-Stadion aus. Viele Zuschauer hätten im großen Stadion wohl nicht gemerkt, dass Lindemann eine andere Zeile sang. In den sozialen Medien reagieren Rammstein-Fans auf Lindemanns Schenkelklopfer zumeist positiv. „Lindemann = Ehrenmann“ oder „Die Band versteht es wirklich, zu provozieren“ heißt es in den Kommentaren zu den Videos etwa.

Rammstein: Till Lindemann und das lyrische Ich

Seit zahlreiche Frauen schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann erhoben haben, gibt es Debatten darüber, ob der Sänger das lyrische Ich von sich selbst trennen könne. Die Diskussion, ob so eine Trennung überhaupt möglich sei, ist so alt wie der Begriff selbst. In der Causa Lindemann gewann sie auch wegen eines Gedichts aus Lindemanns Feder an Fahrt. Dort heißt es: „Ich schlafe gerne mit dir, wenn du schläfst/Wenn du dich überhaupt nicht regst“. Die Zeile weist bizarre Ähnlichkeit mit den Missbrauchs-Vorwürfen auf, mit denen Till Lindemann seit einigen Wochen öffentlich konfrontiert wird.

Die meisten Berichte über Missbrauch im Zusammenhang mit Lindemann und Rammstein beinhalten auch, dass Frauen Backstage ohne ihr Wissen Drogen verabreicht worden seien. Viele berichten davon, dass sie an den Abenden, an denen sie mit Rammstein gefeiert hätten, das Bewusstsein verloren hätten und am nächsten Morgen mit blauen Flecken oder Schmerzen im Unterleib aufgewacht seien und nicht mehr wussten, was passiert sei. Eine Frau berichtet auch davon, dass sie aufgewacht sei und Till Lindemann auf ihr drauf gelegen habe.