Rammstein: Till Lindemann meldet sich nach Vorwürfen mit Instagram-Video zurück

Schwere Vorwürfe gegen den Berliner Sänger stehen im Raum. Doch ein Instagram-Post lässt vermuten, dass er wieder zum Tagesgeschäft übergehen will.

Rammstein-Sänger Till Lindemann hat sich erstmals nach den schweren Vorwürfen gegen ihn offiziell auf Instagram geäußert. In seinem Beitrag vom 5. Juli bewirbt Lindemann mit Ausschnitten aus einem Musikvideo seine neue Single „Child of Sin“ mit der niederländischen Sängerin Kovacs.

Auch in seiner Story auf Instagram teilt Lindemann Werbung für den Song. Auf diese Story kann man als Nutzer reagieren. Die Kommentarfunktion unter seinen Beiträgen ist aber blockiert.

Vorwürfe gegen Till Lindemann: Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Frauen – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben. Sie schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann hatte Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen.

Ein Teil der Vorwürfe bezog sich auf ein Rammstein-Konzert in Vilnius. Die Polizei in Litauen entschied, keine Ermittlungen gegen die Band oder andere Personen aufzunehmen; die dortige Staatsanwaltschaft bestätigte die Entscheidung am vergangenen Freitag. Bei der Prüfung seien „keine objektiven Tatsachenbeweise“ ermittelt worden, die belegen würden, dass die Frau körperlicher oder seelischer Nötigung oder anderen Gewalttaten sexueller Natur ausgesetzt war oder dass sie zum Gebrauch von Betäubungsmitteln gezwungen oder bestohlen wurde, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte nach Berichten ein Ermittlungsverfahren gegen den Rammstein-Frontmann eingeleitet. Erhält die Staatsanwaltschaft Kenntnis vom Verdacht einer Straftat, muss sie ermitteln. Medienberichte können dafür der Auslöser sein. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.