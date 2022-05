Mit zwei Konzerten in Leipzig meldet sich die international gefeierte Berliner Band Rammstein zurück auf deutschen Tourbühnen. Die Musiker um Sänger Till Lindemann (59) präsentieren ihre von viel Feuer, Böllern und Effekten geprägte Show an diesem Freitag (19.30 Uhr) und Samstag in der Arena der sächsischen Stadt. Neben Leipzig sind weitere Konzerte in Berlin (4. und 5. Juni), Stuttgart (10. und 11. Juni), Hamburg (14. und 15. Juni) und Düsseldorf (18. und 19. Juni) vorgesehen.

Rammstein hat bei der zweimal bedingt durch Corona verschobenen Tour nun 42 Konzerte in Europa und Nordamerika angesetzt. Beim ersten Teil besuchten 2019 mehr als eine Million Fans die 30 Shows, davon zehn Auftritte in Deutschland.

Im Gepäck ist das Ende April veröffentlichte Erfolgsalbum „Zeit“, das Rammstein umgehend auf Platz eins der Charts katapultierte. Für die elf neuen Songs hatten sich Lindemann, die Gitarristen Richard Kruspe (54) und Paul Landers (57), Bassist Oliver Riedel (51), Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz (55) und Schlagzeuger Christoph Schneider (56) Ende 2020 im Studio „La Fabrique“ im französischen Saint-Rémy-de-Provence getroffen.