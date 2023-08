Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow will die Rolle seiner Kämpfer in der Ukraine betonen. Dies geht aus einem Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag hervor. Nach Ansicht Londons will er damit seine Loyalität zum russischen Präsidenten Wladimir Putin beweisen. Kadyrow habe kürzlich den Einsatz seiner Kämpfer in dem schwer umkämpften Sektor Orichiw im Oblast Saporischschja gewürdigt, wie die Briten auf dem auf der früher als Twitter bekannten Plattform X bekannt gaben.

„Tschetschenische Kräfte stellen einen relativ kleinen, aber prominenten Teil der russischen Streitkräfte in der Ukraine dar“, so die Mitteilung der Briten. Weiter hieß es: „Kadyrow preist die Rolle seiner Einheiten wohl teilweise deshalb schwer an, weil er seine Glaubwürdigkeit als Putin-Loyalist aufpolieren will.“

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/h8U2gN0Mde



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gu6lFvToyA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 15, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.