Randale in Berliner Bädern: Jetzt bleiben Rutschen und Sprungtürme dicht

In dieser Woche gab es bereits zwei große Polizeieinsätze in Berliner Freibädern. Die Bäderbetriebe ziehen jetzt Konsequenzen.

Das Sommerbad Neukölln am Columbiadamm wurde am Mittwochabend von Polizisten geräumt. Andreas Rabenstein/dpa

Nach mehreren Randalen in Berliner Bädern in dieser Woche ziehen die Bäder-Betriebe nun Konsequenzen. „Um die Sicherheit aller Badegäste und unserer Kolleginnen und Kollegen zu gewährleisten, werden wir daher in den Sommerbädern Neukölln und Pankow ab sofort die Großrutschen und die Sprungtürme geschlossen halten“, teilten die Bäder-Betriebe mit.

Zuletzt hatten am Mittwochabend im Sommerbad Neukölln rund 50 Jugendliche die Rutsche gestürmt und damit einen großen Polizeieinsatz ausgelöst, der die Räumung des Bades zur Folge hatte. „Wir können und wollen solche Auseinandersetzungen nicht länger hinnehmen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Berliner Bäder-Betriebe, Johannes Kleinsorg, am Donnerstag. Am vergangenen Montag war es im Sommerbad Pankow zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dort gab es eine Schlägerei, an der laut Polizei rund 30 Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Zwei Wochen davor hatte es eine weitere Schlägerei im Sommerbad Pankow gegeben.

Polizei will mobile Wachen an Freibädern aufstellen

Die Entscheidung sei ihnen nicht leichtgefallen, hieß es von den Bäder-Betrieben. „Rutschen und Sprungtürme machen Bäder für alle Gäste attraktiv. Es sind jedoch ganz offenbar diese Attraktionen, die immer wieder Randalierer anziehen.“ Die Schließung der Attraktionen gelte bis auf Weiteres.

Bei ausgewählten Freibädern sollen im Laufe des Sommers immer mal wieder die bekannten sogenannten mobilen Wachen stehen, hieß es von der Polizei. Dabei handelt es sich um eine Art kleiner Polizeiwache auf Rädern, also etwa Polizeibusse, die im Innenraum mit Stühlen, Schreibtisch und Laptops ausgestattet sind. Vor den Wagen stellen die Polizisten dann oft einen Stehtisch, an dem sie mit Passanten ins Gespräch kommen wollen.