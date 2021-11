Köln - Bei der Trainersuche des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United kündigt sich eine Überraschung an. Wie das Portal The Athletic am Donnerstagnachmittag exklusiv berichtete, soll Ralf Rangnick, aktuell sportlicher Leiter beim russischen Meister Lokomotive Moskau, interimsweise die Nachfolge des entlassenen Teammanagers Ole Gunnar Solskjaer übernehmen.

Rangnick steht noch in Moskau unter Vertrag

Demnach werde Rangnick sein Amt in Moskau aufgeben, wo er noch bis Ende Mai 2022 unter Vertrag steht. Nach Informationen des kicker soll Rangnick in Manchester ein ebenso lange gültiges Arbeitspapier unterzeichnen und anschließend dort für zwei Jahre als Berater tätig sein.

Bislang steht die Zustimmung der Russen noch aus, die Red Devils erwarten allerdings keine Probleme. Für das anstehende Auswärtsspiel beim FC Chelsea am Sonntag stehe der langjährige Sportdirektor und Trainer vom deutschen Vizemeister RB Leipzig aufgrund der fehlenden Arbeitserlaubnis noch nicht zur Verfügung.

Am vergangenen Sonntag hatte United auf die anhaltenden Probleme reagiert und die Trennung von Solskjaer beschlossen. Der Norweger hatte die Red Devils im Dezember 2018 übernommen und in der vergangenen Saison auf Platz zwei der Premier League sowie ins Finale der Europa League geführt. Als Wunschnachfolger und neuer Coach für Weltstar Cristiano Ronaldo und Co. gilt Zinedine Zidane.