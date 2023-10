Susanne Klatten und Stefan Quandt gelten im Jahr 2023 mit einem geschätzten Vermögen von 40,5 Milliarden Euro als die wohlhabendsten Deutschen. Das geht aus der aktuellen Rangliste der 500 reichsten Menschen in Deutschland des Manager Magazins hervor. Die Geschwister haben sich somit als Großaktionäre des Automobilunternehmens BMW nach einem Jahr wieder an die Spitze der Liste gesetzt. Der Vermögenszuwachs von Klatten und Quandt resultiert laut Manager Magazin aus der gestiegenen Börsenbewertung von BMW. Die Geschwister hielten zuletzt 47 Prozent der Anteile an dem Autokonzern.

Im letzten Jahr belegte Lidl-Gründer Dieter Schwarz den ersten Platz. Schwarz wurde nach einem Jahr an der Spitze nun wieder auf Platz zwei verwiesen. Sein Vermögen wird derzeit auf 39,5 Milliarden Euro geschätzt. Dahinter folgt die Familie Merck auf Rang drei mit 32 Milliarden Euro. Ihr gehört das gleichnamige Pharma - und Chemieunternehmen mit Sitz in Darmstadt.

Manager Magazin: Heizungsbauer Viessmann größter Gewinner

Die erfolgreichsten Aufsteiger waren in diesem Jahr die Familie Viessmann, die ihr Wärmepumpengeschäft im April an einen amerikanischen Wettbewerber verkauft hat. So sprang ihr Vermögen dem Bericht zufolge um 10 Milliarden Euro in die Höhe. Insgesamt gibt es der Schätzung zufolge inzwischen 226 Milliardäre in Deutschland. Das sind 14 mehr als im vergangenen Jahr und dem Bericht zufolge mehr als je zuvor.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Weiter heißt es im Manager Magazin, dass die Buchvermögen der 500 reichsten Deutschen im Jahr 2022 auch insgesamt einen neuen Rekord erreichten. Sie legten um 82 Milliarden Euro auf knapp 1,1 Billionen Euro zu. Grund für den hohen Wert ist dem Bericht zufolge die gute Entwicklung an der Börse. In dem Zeitraum wuchs der Dax etwa um ein Viertel.

Der Zuwachs des Gesamtvermögens von 8,1 Prozent entspricht allerdings auch in etwa der Inflation. Unter dem Strich seien die reichsten Deutschen demnach nicht viel reicher geworden.