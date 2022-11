Ranking: Zoologischer Garten einer der schlechtesten Bahnhöfe Europas

Der Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin-Charlottenburg zählt zu den schlechtesten Haltestellen in Europa. Zu diesem Schluss kommt das Verbraucherzentrum Consumer Choice Center (CCC) in seinem jährlichen Ranking der 50 größten europäischen Bahnhöfe. Getestet wurden die Stationen vor allem hinsichtlich des Fahrgastkomforts – ein Begriff der eher selten im Zusammenhang mit dem „Bahnhof Zoo“ fällt.

Ähnlich miserabel wie die als sozialer Brennpunkt bekannte Haltestelle am Zoologischen Garten schnitt auch der Bahnhof Berlin-Alexanderplatz ab – ein Urteil, das wohl die meisten Hauptstädter so unterschreiben würden. Ein Berliner Bahnhof schaffte es dann allerdings doch in die Top Zehn der Vebraucher-Studie.

Als zweitbesten Bahnhof Europas dürfen sich demnach die Hauptbahnhöfe in Frankfurt am Main, München und Berlin bezeichnen, die mit je 91 von 100 möglichen Punkten in dem Ranking gleichauf lagen. Hier gebe es unter anderem kostenloses WLAN, eine Vielzahl an Geschäften und Kiosks, sowie selten überfüllte Bahnsteige. Die Spitzenposition sicherte sich allerdings die Schweiz: Mit 93 Punkten gilt der Züricher Hauptbahnhof demnach als Fahrgast-freundlichster Bahnhof Europas.