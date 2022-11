Ranking: Das ist die erotischste Stadt Deutschlands – Hamburg abgeschlagen

Hamburg, das für die Reeperbahn weltweit bekannt ist, landet nur auf Platz fünf. Berlin steht zumindest in einer Kategorie auf Platz eins.

Der Erotik-Shop LSD in Berlin-Schöneberg. Die Hauptstadt hat ganze 46 Sex-Shops. imago/Rolf Kremming

„Berlin ist arm, aber sexy“, das gab der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit bekannt. Doch stimmt das wirklich? Das Reiseportal Tripz.de hat die „Erotik-Dichte“ der 50 größten Städte untersucht. Dabei gibt es einige Überraschungen: Die Hansestadt Hamburg, die für ihre Reeperbahn und Rotlichtviertel bekannt ist, landet beim Ranking nur auf Platz fünf.

Berlin gleichauf mit München

Die Methode des Portals: Die 50 größten deutschen Städte wurden anhand der Anzahl der „Sex-Shops“, der „Stripclubs“ sowie der „Burlesque-Theater und -Bars“ auf ihr touristisches Erotik-Angebot untersucht. Auf Google Maps wurde die Anzahl der Erotik-Etablissements auf die Quadratkilometer der Städte hochgerechnet – je mehr Shops, desto höher die Punktzahl. Die höchste erreichbare Punktzahl ist 111 Punkte.

Die meisten Punkte erhielt Saarbrücken mit 109 Punkten. „Auf einer Größe von rund 167 Quadratkilometern tummeln sich hier insgesamt elf Sex-Shops, sieben Stripclubs und drei Burlesque-Bars,“ so das Portal. Dicht dahinter folgt Berlin – gemeinsam mit München. „Neben 22 Stripclubs und 12 Burlesque-Theatern punktet die Stadt an der Spree mit insgesamt 46 Sex-Shops – die Höchstpunktzahl im Ranking,“ so Tripz über die Hauptstadt.

Auf Platz 3 landet Frankfurt am Main, die Stadt ist ebenfalls für ihr Rotlichtviertel und die Kaiserstraße am Hauptbahnhof bekannt. Hamburg landet mit nur 79 Punkten auf Platz 5. Die Hansestadt kommt laut Tripz auf „19 Sex-Shops, 15 Stripclubs und 11 Burlesque-Bars“.