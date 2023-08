Und weg war er: Der Rapper Cro ist am Samstagabend bei einem Auftritt im Rahmen des Schlossgarten Open Air in Osnabrück samt Mikro von der Bühne gefallen. Dabei verlor er auch seine Maske. Carlo Waibel, wie Cro mit bürgerlichem Namen heißt, performt mit „Hi Kids“ gerade einen seiner ältesten und größten Hits, als er einen Schritt zur Seite macht und von der etwa 1,60 Meter hohen Bühne stürzt. Das zeigen zahlreiche Videos, die im Netz kursieren, eines hat auf TikTok mehr als 21.000 Likes.

Etwa 20 Sekunden lang bleibt der Rapper verschwunden, Bühnenmitarbeiter kommen angelaufen. Einer reicht ihm offenbar seine Maske. Dann springt Cro wieder auf die Bühne, streckt sich kurz, richtet sein Headset und legt wieder los. Ob die die meisten Fans derweil gar nicht so schnell mitbekommen haben, was passiert ist und einfach so weiter „Hi Kids, ich bin Carlo“ mit rappen oder Cro dabei helfen, die Situation zu überspielen – wer weiß das schon.

2016 stürzte auch US-Rapper Travis Scott von der Bühne

Cro ist jedenfalls nicht der einzige Rapper, der mitten in einem Song einen Abgang von der Bühne gemacht hat. 2016 begleitete US-Rapper Travis Scott Rihanna auf ihrer Tour. Beim Konzert in Philadelphia wollte sich Scott gerade auf einen Lautsprecher setzen, als er abrutschte und von der Bühne fiel. Im Unterschied zu Cro verletzte sich Travis Scott aber ernsthaft. Einer seiner Bodyguards hob ihn zurück auf die Bühne, wo er den Song im Liegen zu Ende der performte. Dann brach er das Konzert ab.