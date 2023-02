Rapper Ice-T enthüllt seinen „Walk of Fame“-Stern In seiner Jugend war er als Kleinkrimineller unterwegs, dann entdeckte er den Hip-Hop für sich und machte sich einen Namen in der Szene. Das wird nun in Holl... dpa

Ice-T (2. v. r.) ist nicht nur als Musiker und Produzent gefragt, er tritt auch als Schauspieler in TV-Serien und Filmen auf. Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Los Angeles -US-Rapper und Schauspieler Ice-T ist auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt worden. Am Freitag, einen Tag nach seinem 65. Geburtstag, posierte Ice-T mit seiner Familie auf der 2747. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig. „Ich bin so stolz darauf, hier zu sein“, sagte der Musiker. Das hätte er sich früher nie träumen lassen, sagte Ice-T mit Verweis auf seine Jugend, als er auf den Straßen von Los Angeles als Kleinkrimineller unterwegs war - bis er für sich den Hip-Hop entdeckte.