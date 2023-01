Rapper Kelvyn Colt: „Es ist okay, nicht okay zu sein“ Der deutsche Rapper Kelvyn Colt (28, „Taking You Home“) will mit einem Protestmarsch in Berlin am Samstag auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam machen.... dpa

ARCHIV - Kelvyn Colt steht auf der Bühne des Spring Break Festival am Goitzschesee in Pouch. ld Alexander Prautzsch/dpa/Archivbi

Berlin -Der deutsche Rapper Kelvyn Colt (28, „Taking You Home“) will mit einem Protestmarsch in Berlin am Samstag auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam machen. „Es wäre wichtig, mehr Geld in diesen Bereich zu stecken und schon in der Schule über mentale Gesundheit zu sprechen“, sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse diese Art der Belastungen mehr in die Öffentlichkeit bringen.