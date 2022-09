Neue Töne von Kollegah: Auf Instagram hat der Gangster-Rapper Politiker dazu aufgefordert, dass sie sich „für das Wohl der Bevölkerung einsetzen“ sollen. Außerdem bot er sich als „Ansprechpartner und Berater“ an.

Kollegah, der bürgerlich Felix Blume heißt, teilte am Montag seine Unzufriedenheit über die Lage der Nation in einem Instagram-Post mit. Neben einem Schwarz-Weiß-Porträt des Rappers steht in der Bildunterschrift: „Die Zeiten werden härter und die Menschen ärmer. Zukunftsangst und Unsicherheit steigen. Ich fordere alle Politiker, die noch einen Funken Ehre, Werte und Idealismus haben, dazu auf, sich sofort parteiübergreifend gemeinsam für das Wohl der Bevölkerung einzusetzen.“

Kollegah sucht nach Lösungen

Gleichwohl stellte er fest, dass es so nicht weitergehen könne. „Als Ansprechpartner und Berater für sinnvolle und langfristige Lösungen der Probleme in diesem Land stelle ich mich zur Verfügung“, erklärte er abschließend. Was er mit diesen Worten genau meint, führte er nicht weiter aus.

Rapper beleidigte Karl Lauterbach

In seinem zuletzt veröffentlichen Album „Free Spirit“ kritisierte der Rapper in einem der Lieder die deutsche Corona-Politik und beleidigte den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aufgrund seiner Zähne. So heißt es in den Lyrics des Songs „Diplomatische Immunität“: „Und einzige 2G, was mich juckt, ist der Gucci-Schal. Zeit, dass dieses Land aus seinem Tagtraum erwacht. Guck mal, der Zahn fault fast ab von diesem Karl Lauterbach.“