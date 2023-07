Nach Wasser-Attacke: US-Rapperin Cardi B schleudert Mikrofon auf Fan

Bei einem Auftritt in einem Club in Las Vegas hat die US-Rapperin Cardi B („Bodak Yellow“) am Samstag ihr Mikrofon nach einem Fan geworfen. Die 30 Jahre alte Sängerin teilte auf Twitter eines der Videos von dem Vorfall.

Dort ist zu sehen, wie Cardi B bei der Open-Air-Show von einem weiblichen Fan mit dem Inhalt eines Trinkbechers bespritzt wird. Die Musikerin reagiert prompt und schmeißt ihr Mikro in Richtung der Frau. Die Sängerin kommentierte das Video nicht. In dem Clip sieht sie jedoch sehr entrüstet aus.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Pop Base (@PopBase) July 30, 2023

Ärger um US-Rapperin Cardi B: DJ nach Auftritt mit Mikrofon beworfen

Nach Angaben der Branchenblätter Variety und People ereignete sich der Vorfall im Drai's Beach Club in Las Vegas. Das Video, das Cardi B teilte, sorgte für Aufregung unter den Fans und hatte am Montag rund 1,9 Millionen Aufrufe. Berichten zufolge warteten die Fans bei 43 Grad zwei Stunden auf Cardis Auftritt. Besucher der Show gaben zudem an, dass die Rapperin vorher darum gebeten hatte, mit Wasser bespritzt zu werden, als sie sich über die unerträgliche Hitze beschwerte.

In einem weiteren Video ist die Rapperin barfuß auf der Bühne des Drai's Beach Club in Las Vegas zu sehen. Cardi B spielte gerade ihren Song „I like it“, als der DJ den Song früher als geplant beendete. Die 30-Jährige schien so erbost über das frühzeitige Beenden ihres Auftritts, dass sie ihrem Ärger Luft machte und mit voller Wucht ihr Mikrofon auf ihren DJ warf. Danach stürmte sie von der Bühne.