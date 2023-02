Hollywoodstar Raquel Welch ist tot

Hollywood-Star Raquel Welch ist tot. Wie ihr Management mitteilte, starb Welch am Mittwochmorgen nach einer kurzen Krankheit im Alter von 82 Jahren.

Den Durchbruch feierte die 1940 in Chicago als Jo Raquel Tejada geborene Welch 1966 in dem Steinzeit-Hit „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ - vor allem dank ihres knappen Fell-Bikinis. Als Höhlenmädchen Loana wurde die damals 26-Jährige über Nacht zum Sexsymbol. Zuvor hatte Welch schon mehrere kleinere Rollen gespielt, danach feierte sie zahlreiche Kino-Erfolge. In den 60ern und 70ern gehörte sie zu den gefragtesten Hollywood-Schauspielerinnen.

Raquel Welch: Golden Globe für „Die drei Musketiere“

Sie drehte mit Hollywoodgrößen wie James Stewart („Bandolero“), Frank Sinatra („Lady in Cement“), John Huston („Myra Breckinridge“) und Burt Reynolds („Auf leisen Sohlen kommt der Tod“).

Raquel Welch war zweimal für den Golden Globe nominiert und gewann ihn 1975 in der Kategorie Musical/Komödie für ihre Performance in „Die drei Musketiere“ mit Faye Dunaway und Charlton Heston in den Hauptrollen.

Sie war viermal verheiratet und viermal geschieden. Aus ihrer ersten Ehe stammen zwei Kinder, Damon und Tahnee.