Raser fliehen im Osten Brandenburgs vor Polizeikontrollen

Eisenhüttenstadt/Bad Freienwalde -Zwei Verkehrsrowdys sind am Wochenende in Eisenhüttenstadt und südlich von Bad Freienwalde vor Kontrollen der Polizei davon gerast. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Suche eingesetzt.

Am Samstagabend fuhr ein 37 Jahre alter Autofahrer betrunken und mit bis zu 90 Stundenkilometern durch Eisenhüttenstadt (Oder-Spree), um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf einem Feldweg stieß der Wagen gegen einen Baum. Der Fahrer rannte zu Fuß davon, konnte aber gefasst werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,8 Promille. Auch ein Drogenschnelltest war positiv, zudem hatte der Fahrer keinen Führerschein mehr.

Im Bereich Bad Freienwalde (Kreis Märkisch-Oderland) war ein Auto im Dörfchen Haselberg zu schnell unterwegs. Als eine Polizeistreife den Mann am Samstagnachmittag deshalb kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas, um zu entkommen. An einer Kreuzung verlor er die Kontrolle über den Wagen, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Das Auto kam in einer Böschung zum Stehen. Dann flüchtete der Fahrer, der ebenfalls keinen Führerschein hatte, zu Fuß. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte er gefunden werden - als Beifahrer in einem anderen Auto.