Raser-Kontrollen: Eine Woche „Speedmarathon“ in Brandenburg Mit landesweiten Geschwindigkeitskontrollen beteiligt sich die Brandenburger Polizei auch in diesem Jahr an der europaweiten Aktion gegen Geschwindigkeits- u... dpa

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. /Symbolbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Potsdam -Mit landesweiten Geschwindigkeitskontrollen beteiligt sich die Brandenburger Polizei auch in diesem Jahr an der europaweiten Aktion gegen Geschwindigkeits- und Aggressionsdelikte im Verkehr. Höhepunkt des einwöchigen „Speedmarathons“ von Montag bis Sonntag sei der Freitag kommender Woche, teilte das Polizeipräsidium am Freitag mit. Dann werde landesweit besonders intensiv kontrolliert.