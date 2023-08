Raser kracht gegen Verkehrsschild in Charlottenburg – Festnahme

Mit viel zu hoher Geschwindigkeit ist in der Nacht zum Montag ein Mann mit seinem Auto durch Berlin-Charlottenburg gerast – und von einem Verkehrsschild am Straßenrand gestoppt worden. Bei dem Unfall soll niemand verletzt worden sein, heißt es in einem Bericht von vor Ort.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Mazda-Fahrer mit zwei Beifahrern gegen 2.40 Uhr in der Hardenberger Straße, als er mit viel zu hoher Geschwindigkeit in die Joachimsthaler Straße abbiegen wollten. Der Fahrer verlor bei dem Fahrmanöver die Kontrolle über sein Auto, krachte gegen ein Straßenschild und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Durch den Aufprall öffneten sich alle Airbags des Wagens. Den Angaben zufolge wurde keiner der drei Insassen verletzt. An dem Wagen des Rasers entstand allerdings ein hoher Sachschaden.