Pasewalk/Berlin - Wegen Autodiebstahls und einer gefährlichen Verfolgungsjagd mit der Polizei hat das Amtsgericht Pasewalk einen Mann zu zwei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Richter Gerald Fleckensten sprach den 37-Jährigen am Dienstag in sechs Anklagepunkten schuldig. Dazu gehören Diebstahl in einem schwerem Fall, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Angriff auf Vollzugsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann aus Polen hatte gestanden, im Januar in Berlin-Mitte einen Geländewagen gestohlen und dann rund 100 Kilometer über die Autobahn 11 in Richtung Stettin (Szczecin) nach Polen gerast zu sein. Dabei war der Verurteilte bei Dunkelheit und Regen zeitweise von fünf Polizeiautos verfolgt worden, wobei es mehrfach zu Abdrängversuchen und Zusammenstößen kam.

„Sie haben mit allen Mittel und zu jedem Preis versucht, den Wagen nach Polen zu bringen“, sagte der Richter. Das Ganze sei „sehr waghalsig und hochgefährlich gewesen.“ Als Motiv wertete das Gericht die Aussage des Mannes, dass er sich zu seiner Arbeit etwas hatte dazuverdienen wollen. Wie ein Zeuge schilderte, war der Wagen bereits im Norden von Berlin aufgefallen und verfolgt worden. Von Warnitz (Uckermarkkreis) an sollte der Wagen mehrfach gestoppt werden, was der 37-Jährige mit Zick-Zackfahren und riskanten Überholmanövern immer wieder verhinderte.

Erst kurz vor der Grenze zu Polen bei Penkun in Mecklenburg-Vorpommern schleuderte der gestohlene Wagen an die Mittelleitplanke, durch einen Wildschutzzaun und in einen Graben. Der Fahrer rannte weg, wurde aber von Beamten gefasst und trotz Gegenwehr festgenommen. Im Wagen wurden polnische Kennzeichen und Aufbruchwerkzeug gefunden.

Mit dem Urteil ging das Gericht vier Monate über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Der Verurteilte bleibt wegen Fluchtgefahr in Haft. Der Verteidiger hatte eineinhalb Jahre Haftstrafe verlangt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.