Eine Frau soll am Dienstagabend am Weißen See in Berlin-Pankow eine Familie rassistisch beleidigt haben. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich zwei Familien kurz nach 18 Uhr auf einer Grünfläche nahe dem See, als eine der Familien durch die 37-Jährige mehrfach beleidigt wurde.

Eine 36-jährige Zeugin gab an, ebenfalls durch die Frau beleidigt worden zu sein. Als die Polizei eintraf, hatten sich die Familien bereits voneinander entfernt. Polizisten nahmen die 37-Jährige noch vor Ort fest. Auf eigenen Wunsch wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt wurde. Diese ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Frau wurde anschließend entlassen. Der Staatsschutz ermittelt.