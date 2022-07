Es ist ein Streit um „kulturelle Aneignung“. Im schweizerischen Bern wurde vergangene Woche ein Konzert der Band „Lauwarm“ abgebrochen, weil einige der weißen Musiker Dreadlocks trugen und Reggae spielten. Diese Reaktion erhitzt weiterhin die Gemüter. Am Samstag schaltete sich Christian Ude (SPD), ehemaliger Münchner Oberbürgermeister, auf Facebook in die Debatte ein. Seiner Ansicht nach gäbe es ohne „kulturelle Aneignung“ keinen Jazz in Europa.

Ude antwortete auf einen Post des Sängers und SPD-Kommunalpolitikers Roland Hefter, der sich ebenso dafür ausspricht, dass es „kulturelle Aneignung“ geben müsse. Hefter schreibt: „Wir brauchen ‚kulturelle Aneignung‘! Nur so kann man mit Kultur, die Welt und das Verständnis und die Freundschaft von Menschen aus verschiedenen Kulturen voranbringen. Europäische Bands spielen Reggae und Country, arabische Musiker spielen Beethoven und Mozart und am besten alle miteinander – und das ist gut so! Deutsche Köche kochen israelische Spezialitäten und umgekehrt. Ich freu mich über jeden Afrikaner oder Chinesen in Lederhose und Dirndl und jeden Jugendlichen, egal wo er herkommt, wenn er Dreadlocks und Rastalocken trägt, wenn es ihm gefällt.“

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz Quelle: Facebook

Christian Ude kritisiert „Sittenwächter der woken Generation“

Die Reaktionen auf den Post sind geteilt. Mit Christian Ude erhält die öffentliche Äußerung aber einen prominenten Fürsprecher. Ude kommentiert: „Lieber Roland, herzlichen Dank für Deine erfrischenden Worte. Ohne ‚kulturelle Aneignung‘ gäbe es keinen Jazz in Europa. Davon haben in meiner Jugend alte Nazis geträumt. Und nur die Spießer von der ‚Sauberen Leinwand‘ waren so sittenstreng und verbotsfreudig wie heute die Sittenwächter der woke Generation. Immerhin durfte man damals aber noch unbeanstandet aussprechen, dass es überhaupt Männer und Frauen gibt …“

Am 18. Juli trat die Mundart-Band Lauwarm in der Berner Brasserie Lorraine auf. Zum Repertoire der Gruppe Lauwarm zählen Reggae, Indie, World und Pop. Doch ihre Darbietung kam nicht gut an – insbesondere auch wegen der Frisuren. Konzertbesucher äußerten gegenüber den Veranstaltern „Unwohlsein mit der Situation“, berichteten Neue Zürcher Zeitung und 20 Minuten. Daraufhin wurde das Konzert abgebrochen. In einer Stellungnahme entschuldigte sich der Veranstalter anschließend für „Sensibilisierungslücken“. Man hätte das Publikum besser vor dem Auftritt „schützen müssen“.

Ähnlicher Vorfall im März: Musikerin Ronja Maltzahn betroffen

Bereits im März gab es eine ähnliche Debatte, nachdem die Musikerin Ronja Maltzahn von Fridays for Future ausgeladen wurde, weil sie laut den Veranstaltern eine falsche Frisur trug. Sie hätte sich damit etwas „kulturell aneignen“ wollen, ohne dabei die systematische Unterdrückung von schwarzen Menschen zu erleben, begründeten die Veranstalter ihre Kritik an der Dreadlocks-Frisur.