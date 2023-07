Fridays for Future „ist am Ende“: Mitglieder attestieren riesiges Rassismus-Problem

Demonstration von Fridays for Future am 3. März in Bremen

Demonstration von Fridays for Future am 3. März in Bremen Stefan Schmidbauer/imago

Die Bremer Ortsgruppe der Klimabewegung Fridays for Future hat ihre Auflösung angekündigt. In einer Erklärung macht sie ihrer Dachorganisation schwere Vorwürfe. Grund für den Schritt seien rassistische Tendenzen bei Fridays for Future Deutschland, wie die Gruppe in einem Statement auf ihrer Website erklärt.

„Fridays for Future Deutschland ist strukturell rassistisch. Im Zuge des riesigen Rassismus-Problems haben BIPoC for Future und Mitglieder rassistisches Mobbing, Beleidigungen, Machtmissbrauch und viel weiteres traumatisches erlebt, was dazu führte, dass viele BIPoC diese Strukturen verließen, weil sie weder sicher sind, noch scheinbar sicher sein sollen“, zitiert die Bremer Gruppe in ihrem Statement BIPoC for Future. Die Abkürzung „B(I)PoC“ ist ein Begriff, der sich auf Schwarze, Indigene und People of Color bezieht.

Nach den Vorfällen sei es weder zu Aufarbeitungen noch Entschuldigungen gekommen. „Stattdessen wurde alles unter den Teppich gekehrt und Täter*innen in Schutz genommen“, heißt es in der Erklärung der Bremer weiter. Konkrete Belege für die Anschuldigungen werden nicht genannt.

Zoff bei Fridays for Future: Bremer frustriert von Strategie

Weiter werfen die Bremer Aktivisten ihrer Organisation allgemeine strategische Fehler vor. So habe Fridays for Future Deutschland an der Minimalforderung des 1,5-Grad-Ziels festgehalten, ohne klare Maßnahmen zu benennen.



Die Bewegung stelle die falschen Fragen und appelliere immer noch ziellos an die Politik, „ohne das zerstörerische System an sich anprangern zu wollen“, heißt es in dem Statement der Bremer. Die Gruppe sei infolgedessen heute schwächer als je zuvor.

Bremer Ortsgruppe sorgte schon früher für Aufruhr bei Fridays for Future

Die Bremer Ortsgruppe ist schon seit längerer Zeit umstritten. Zuletzt standen die Aktivisten wegen ihrer Haltung im Israel-Palästina-Konflikt in der Kritik, nachdem sie im bundesweiten Alleingang einen kontroversen Tweet der internationalen Dachorganisation von Fridays for Future unterstützt hatten. Darin hatte die Gruppe Israel als Apartheidstaat bezeichnet und zur Intifada aufgerufen. Diese Äußerungen wurden anschließend unter den deutschen Klimaaktivisten intensiv diskutiert und wurden als antisemitisch eingeordnet. So kam es, dass die Bremer Gruppe bald weitestgehend isoliert dastand.

Nun ziehen die Bremer einen Schlussstrich. Alle Versuche, bei Fridays for Future etwas zu verändern oder die Bewegung zu reformieren, seien nach Angaben aus der Hansestadt gescheitert. „Auch wenn es Menschen innerhalb von FFF geben mag, die so denken wie wir, möchte die Mehrheit eben so weitermachen wie bisher“, schreiben die Aktivisten. Sie kommen zu einem vernichtenden Urteil: „Diese Bewegung ist für uns an ihrem Ende.“