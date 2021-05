Tübingen - Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat in einem Facebook-Post das N-Wort benutzt und damit einen Sturm der Empörung ausgelöst. Palmer kommentierte in seinem Post das vorläufige Aus von Dennis Aogo als Sky-Experte. Der ehemalige Fußballnationalspieler Jens Lehmann hatte Aogo als „Quotenschwarzen“ bezeichnet, woraufhin Aogo mit der Aussage „Sie trainieren bis zum Vergasen“ konterte. Nach diesen verbalen Fehltritten legten beide ihre Ämter nieder.

In einem ersten Kommentar prangerte Palmer die sogenannte Cancel Culture an, die er hinter dem Rücktritt Aogos und Lehmanns vermutet. Er schreibt: „Cancel culture macht uns zu hörigen Sprechautomaten, mit jedem Wort am Abgrund“. Er wolle nicht in einem „Sprachjakobinat“ leben.

Der Facebook-Post von Boris Palmer zum Fall von Dennis Aogo und Jens Lehmann Foto: Facebook

Nachdem ein Nutzer unter diesem Beitrag kommentierte „Na mal wieder Rassismus relativieren?“, reagierte Palmer mit einem neuen Post, der nach späterer Aussage ironisch gemeint sein sollte. Darin schrieb er: „der aogo ist ein schlimmer Rassist. Hat Frauen seinen n*-... angeboten.“ Für das Nutzen des rassistischen N-Worts wird Palmer nun im Netz teils scharf kritisiert - seine Anhänger hingegen feiern den Oberbürgermeister für die Aktion.

N-Wort soll ein Zitat gewesen sein

Palmer verteidigte sich vehement gegen die aufkeimenden Rassismusvorwürfe. Das N-Wort und die Anspielung auf das Geschlechtsteil Aogo habe er aus einem Kommentar auf der Facebook-Seite von Aogo übernommen. In seinem Post machte er das Zitat jedoch nicht kenntlich. Mit dem „Stilmittel der Ironie (einen Schwarzen zum Rassisten zu erklären)“ trete er überdies den „abstrusen Provokationen“ entgegen. Dennoch verschwand der Post aus dem sozialen Netzwerk. Screenshots davon kursieren weiter im Internet.

Schon öfter hat sich #Palmer #rassistisch und ausgrenzend geäußert. Eines OB unwürdig. Schon häufig habe ich mich in unterschiedlichen Zusammenhängen dazu geäußert. Ich kann es kommentieren, verurteilen. Die Entscheidung kann nur vor Ort getroffen werden.



— Katrin Langensiepen (@k_langensiepen) May 7, 2021

Schon in der Vergangenheit sei Palmer mit rassistischen und ausgrenzenden Aussagen aufgefallen, wie die Grünen-Europaabgeordnete Katrin Langensiepen auf Twitter schrieb. Dies sei „Eines OB unwürdig“, schrieb sie. Die Partei äußerte sich bislang nicht offiziell zu den Vorwürfen gegen ihren Parteikollegen.