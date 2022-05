Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden erneut mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Der Opernsänger Jeremy Osborne sagt, er sei von Kontrolleuren, die für die BVG unterwegs waren, im Oktober 2020 rassistisch beleidigt und auch verletzt worden. Der Opernsänger hat die BVG verklagt, wie der Guardian berichtet. Beide Seiten haben Anwälte eingeschaltet. Ein Urteil gibt es noch nicht.

Nach Aussage Osbornes sei er in der U2 zwischen den U-Bahnhöfen Spittelmarkt und Hausvogteiplatz von vier Männern kontrolliert worden. Als Osborne die Männer gebeten haben soll, ihre Ausweise zu zeigen, sei die Situation laut Guardian-Bericht eskaliert. Laut dem in Arkansas geborenen Sänger schnappten sich die Kontrolleure seinen Pass und zwangen ihn, die U-Bahn am nächsten Bahnhof zu verlassen. Einer soll gesagt haben, dass „Black Lives Matter nur eine Ausrede für Sie ist“. Ein anderer soll ihn auf eine Metallbank gestoßen haben, was Schürfwunden an Unterarm und Oberschenkel verursacht haben soll. Osborne musste nach eigener Aussage die Verletzung in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Jeremy Osborne soll Fahrkarte „sehr langsam“ vorgezeigt haben

Die BVG setzt für die Fahrscheinkontrollen Subunternehmen ein. In dem Zeitungbericht heißt es weiter, Osborne habe zuvor die Kontrolleure gereizt. Laut einem anderthalb Jahre nach dem Vorfall erstellten Bericht des Subunternehmers, der teilweise mit einem unmittelbar nach dem Vorfall erstellten Polizeibericht nicht übereinstimmt, hatte Jeremy Osborne die Kontrolleure provoziert. Er soll seine Fahrkarte „sehr langsam“ vorgezeigt und sie missbrauchte Ausländer genannt haben (drei der vier Kontrolleure hatten die türkische Staatsbürgerschaft). Osborne, der zum Zeitpunkt des Vorfalls noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft erworben hatte, bestreitet dies.

Es ist nicht die erste Beschwerde, die die BVG erhält. Auf Guardian-Anfrage teilt das Unternehmen mit, dass ihre Subunternehmer bereits in „interkulturellen Kompetenzen“ geschult und auf Rollenspielszenarien vorbereitet sind, in denen sie die Rolle von Passagieren übernehmen. Der Betreiber weist darauf hin, dass Fahrkartenkontrolleure selbst regelmäßig verbalen und körperlichen Angriffen ausgesetzt sind, wobei in den letzten zwei Jahren 118 Fälle zu Strafanzeigen geführt haben. Die BVG sagte, sie könne die Beschwerden, die sie über aggressives Verhalten von Kontrolleuren erhalten habe, nicht beziffern. Die BVG teilt am Sonntag auf Anfrage der Berliner Zeitung mit, dass man eine weitere Stellungnahme vorbereite. Heute gebe es dazu aber kein Statement, so ein Sprecher.