„Rassisten verpisst euch“: Union Berlin mit klarer Ansage Immer wieder gibt es auf Social Media rassistische Kommentare gegen Spieler der Eisernen. Der Verein reagiert jetzt auf Twitter mit klaren Worten. dpa

Spieler des 1. FC Union beim Spiel gegen Hoffenheim. Union hat rassistische Kommentare gegen seine Spieler in den sozialen Medien scharf verurteilt. Michael Sohn/AP

Berlin -Der 1. FC Union Berlin hat rassistische Kommentare gegen seine Spieler in sozialen Medien scharf verurteilt. „Immer wieder werden unsere Spieler auf Social Media rassistisch beleidigt, so auch in den vergangenen Wochen. Es reicht uns, die klare Message lautet: Rassisten, verpisst euch!“, hieß es in einem Tweet der Köpenicker am Donnerstagabend.