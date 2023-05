Rassistische Tat in Kreuzberg? Mann am U-Bahnhof von Gruppe attackiert

Ein Mann ist am Samstagabend in Berlin-Kreuzberg von einer Gruppe von fünf Männern angegriffen worden. Der 27-Jährige befand sich laut Polizeiangaben gegen 23.30 Uhr in der U-Bahnlinie 3 in Richtung Krumme Lanke, als die Männer ihn plötzlich an der Haltestelle Kottbusser Tor festhielten und mit der Faust ins Gesicht schlugen. Die Angreifer flüchteten kurz darauf.

Der 27-Jährige vermutet, dass er wegen seiner Herkunft angegriffen und geschlagen wurde, da es vorher weder zu einem Gespräch noch zu einem anderen Kontakt zwischen ihm und den Angreifern gekommen sein soll. Die Ermittlungen werden vom polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt geführt.