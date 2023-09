Rassistische Attacke in Pankow: Opfer setzt sich mit Schere zur Wehr

Ein Mann wurde am Donnerstagnachmittag in Berlin-Pankow mit einer Schere verletzt, nachdem er einen Anderen rassistisch beleidigt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, beleidigte ein 38-Jähriger zunächst einen 28-jährigen Spätkauf-Angestellten in der Danziger Straße.

Zudem soll er den Mann im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, wobei der Angegriffene Schmerzen am Kopf erlitt. Der 28-Jährige habe sich daraufhin zur Wehr gesetzt und nach Polizeiangaben mit einer Schere mehrfach auf den Angreifer eingestochen. Der 38-Jährige erlitt dabei Stichverletzungen im Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige verblieb dort nach einer Operation zur weiteren Behandlung. Der verletzte Angestellte wurde nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.