Rassistischer Vorfall an Berliner Schule: Lehrer wohl mit N-Wort beleidigt

An der Internationalen Nelson-Mandela-Schule in Berlin-Wilmersdorf wurde ein Lehrer offenbar mit dem N-Wort rassistisch beleidigt. Der Lehrer wurde in einer Schmiererei wohl auch namentlich genannt. In der Zwischenzeit wurden die Beweise allerdings widerrechtlich entfernt. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt.

Wie der Tagesspiegel schreibt, ereignete sich der Vorfall bereits in der Woche um Dienstag, den 14. Februar. An diesem Tag sei die Schmiererei demnach von Schülern entdeckt worden. Die Zeitung zitiert den Schulleiter Hans-Günther Bauer mit den Worten: „Ich verurteile diesen rassistischen Angriff auf unseren Kollegen aufs Schärfste und habe ihn zur Anzeige gebracht.“ Bauer soll das Lehrerkollegium in einem Schreiben über die Schmiererei informiert haben. Zudem will er erst drei Tage nach der ursprünglichen Entdeckung von dem Vorfall Kenntnis bekommen haben.

Rassistische Beleidigung: Vorgehen nach Entdeckung wohl problematisch

Erst am Montag – dem 20. Februar – habe Bauer demnach eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben. Die Ermittler fanden die Schmiererei allerdings stark verwischt vor, da sie auf Bitten der Sekretärin rasch entfernt werden sollte. Bauer erklärte, dass offenbar eine „schnelle Lösung“ angedacht war. Der Hausmeister sollte laut den Angaben der Zeitung die Schmiererei aus der Welt schaffen. Der Schulleiter wusste zunächst nichts.

Das Vorgehen nach der Entdeckung ist jedoch offenbar problematisch. Zum einen hätte der Vorfall innerhalb von 24 Stunden der Schulaufsicht gemeldet werden müssen, zum anderen hätte die Beleidigung nicht entfernt werden dürfen. Zudem müsse die Polizei gerufen werden, die dann entscheidet, welche Behörde zuständig ist und weiter ermittelt. Gegenüber der Zeitung widersprach Bauer vehement, dass er schon vor Freitag, dem 17. Februar von der Schmiererei gewusst habe. Die Schule ist bekannt dafür, sich auch öffentlich gegen Rassismus zu engagieren.