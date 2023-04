Rätselhafter Angriff in Berlin-Grunewald: Taxifahrer stirbt Der Berliner Ortsteil Grunewald ist bekannt für Villen - weniger für Kriminalität. Nun wird ein Taxifahrer dort so schwer verletzt, dass er später im Kranken... dpa

Mitarbeiter der Berliner Polizei steht vor einem Taxi in Berlin-Grunewald. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Im Berliner Villenviertel Grunewald ist ein Taxifahrer durch einen oder mehrere Angreifer tödlich verletzt worden. Ein Passant habe den 49-Jährigen am Donnerstagmorgen in der Brahmsstraße gefunden, sagte eine Polizeisprecherin. Trotz erster Rettungsversuche durch Zeugen vor Ort sei der Taxifahrer später in einem Krankenhaus gestorben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der oder die Täter sind laut Polizei geflüchtet, die Hintergründe sind unklar.