Rätselraten um Prinz Harrys Memoiren Geheimhaltung wie bei Harry-Potter-Büchern: Das Enthüllungsbuch von Prinz Harry sorgt schon im Vorfeld für reichlich Wirbel. dpa

ARCHIV - Seitdem sich Prinz Harry (r) vom britischen Königshaus gelöst hat, ist das Verhältnis zwischen ihm und seinem Bruder Prinz William eher angespannt. Martin Meissner/AP/dpa

London -Vor dem Erscheinen der Memoiren von Prinz Harry (38) wird einem Zeitungsbericht zufolge ein enormer Aufwand betrieben, um die Inhalte so lange wie möglich unter Verschluss zu halten. Die „Times“ zog am Mittwoch gar den Vergleich zur Harry-Potter-Serie der Bestseller-Autorin Joanne K. Rowling, bei der Millionen Pfund investiert worden seien, um Leaks zu vermeiden. Die Zeitung zitierte Quellen aus der Verlagsbranche, denen zufolge die Zustellungen an Buchläden bis zur letzten Minute hinausgezögert werden sollen.