Raub auf Supermarkt in Berlin-Rudow: Polizei sucht diesen Mann

Die Polizei Berlin fahndet nach einem unbekannten Mann. Er soll am 22.Oktober in Rudow einen Supermarkt überfallen haben und die Kassiererin mit schwer mit einer Flasche verletzt haben.

Die Polizei Berlin bittet bei der Suche nach einem mutmaßlichen Supermarkt-Räuber um Mithilfe. Sie hat dazu mehrere Bilder aus einer Überwachungskamera im Internet veröffentlicht.

Der Unbekannte soll am 20. Oktober 2022 an die Kasse eines Supermarktes im Selgenauer Weg in Rudow getreten sein und der Kassiererin mehrfach mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend habe der Mann Bargeld im dreistelligen Bereich aus der Kasse entnommen und ist geflohen. Die Kassiererin erlitt durch den Angriff eine blutende Schnittwunde am Kopf.

Personenbeschreibung männlich, ca. 25-30 Jahre alt

circa 190 bis 195 cm groß

schlanke Statur

schwarze Trainingshose, an den Seiten weiße Streifen

heller Kapuzen-Hoodie

Weiße Sneaker, hinten an der Sohle schwarz abgesetzt

Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Hinweise zur Identität und / oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen? Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige, sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstr. 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664 - 473 130 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.