Spandau: Unbekannte überfallen Sexshop

Zwei Männer betreten am Freitagabend den Erotikmarkt in Siemensstadt. Sie bedrohen den Angestellten mit Waffen, reißen Geld an sich und fliehen.

Die Polizei im Einsatz: Zwei Unbekannte haben einen Sexshop am Siemensdamm in Spandau überfallen. Carsten Rehder/dpa

Zwei Unbekannte haben am Freitagnachmittag einen Sexshop in Siemensstadt überfallen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, betraten die beiden Männer kurz vor 18 Uhr den Erotikmarkt am Siemensdamm und bedrohten den 67-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und einem Messer.

Die beiden Räuber forderten die Herausgabe der Einnahmen, die sie jedoch zunächst nicht bekamen. Schließlich rissen sie die Kassenlade mit Geld heraus und machten sich damit in unbekannte Richtung aus dem Staub. Zuvor schlugen sie dem 67-Jährigen noch gegen den Kopf, wodurch dieser zu Boden ging aber nicht verletzt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen.