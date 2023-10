Ein Rentner ist bei einem versuchten Raubüberfall in Berlin-Pankow verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein bislang Unbekannter am Donnerstag gegen 7.45 Uhr an der Haustür des 89 und 86 Jahre alten Ehepaares geklingelt und sich Zutritt in die Wohnung in der Masurenstraße verschafft haben. Der Unbekannte soll dann dem 89-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute durch ein Fenster aus der Wohnung.

Eine Nachbarin des Paares alarmierte die Polizei. Die beiden Senioren standen deutlich unter Schock. Der 89-Jährige wurde mit Verletzungen am Kopf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 86-Jährige musste nicht behandelt werden.