Über Dating-App in Falle gelockt: Polizei Berlin fahndet nach diesem Mann

Die Polizei ermittelt derzeit nach drei Unbekannten, die im Frühjahr in Berlin-Marienfelde einen Raub begangen haben sollen. Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes bittet die Behörde um Mithilfe bei der Suche nach einem der Tatverdächtigen.

Der Unbekannte soll gemeinsam mit zwei weiteren Männern am Samstag, 11. März 2023, gegen 0.20 Uhr einen 27-Jährigen in der Marienfelder Allee beraubt und verletzt haben. Zuvor sei der Mann mit einer Verabredung über einer Dating-App an den Tatort gelockt worden. Statt der erwarteten Person erschienen an dessen Stelle jedoch die Tatverdächtigen am vereinbarten Treffpunkt und forderten die Herausgabe von Geld.

Als er erklärte, kein Geld mit sich zu führen, schlugen und traten die Unbekannten unvermittelt auf ihn ein und entrissen ihm seinen Rucksack. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben circa 18-26 Jahre alt

circa 175 bis 180 cm groß

schlanke Statur

blonde, zurück gegelte Haare

bekleidet mit hellblauer, glänzenden Daunenjacke

Raub in Marienfelde: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

Fragen der Ermittler: Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664 – 473112 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.