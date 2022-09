Die Polizei Berlin sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach drei Männern. Sie sollen in Berlin einen 21-Jährigen im Mai 2022 bedroht und beraubt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die Tatverdächtigen am 1. Mai 2022 gegen 1.30 Uhr den jungen Mann auf der Greifenhagener Brücke in Prenzlauer Berg angesprochen und ihn um Utensilien zum Rauchen gebeten haben.

Danach soll einer der Gesuchten ein Klappmesser gezückt, ein weiterer vermutlich eine Schreckschusswaffe abgefeuert haben. Der Bedrohte sei danach aufgefordert worden, seine Umhängetasche sowie das Mobiltelefon herauszugeben. In der Umhängetasche habe sich zu dem Zeitpunkt sein Portemonnaie sowie sein Hausschlüssel befunden.

Die Geldbörse sollen die Tatverdächtigen durchsucht und anschließend zurückgegeben haben. Danach sollen sie über einen Nebenweg von den Schönhauser Allee-Arcaden in Richtung Dänenstraße verschwunden sein.

Die Kriminalpolizei fragt Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Unbekannten machen?

Wer hat den Vorfall am 1. Mai 2022 gegen etwa 1.30 Uhr beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664 - 173344 oder per E-Mail an dir1k33@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.