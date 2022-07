Wie die Polizei Berlin mitteilt, hat am Sonntagabend ein Mann in Mitte einen Raub in einer Hotelbar verübt. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der 22-Jährige gegen 20 Uhr den Barbereich eines Hotels in der Friedrichstraße, soll sich ein Brotmesser von einer Ablage genommen und dieses bedrohlich in Richtung der anwesenden Gäste gehalten haben.

Anschließend habe der Mann zunächst erfolglos auf eine Kasse eingestochen. Danach habe er sich eine hochpreisige Flasche Rum sowie ein Glas genommen, sich damit in den Eingangsbereich gesetzt und dort den Rum getrunken. Kurz bevor die zwischenzeitlich alarmierte Polizei eintraf, verließ der 22-Jährige das Hotel, konnte jedoch in der Nähe festgenommen werden.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen schweren Raubes dauern an.