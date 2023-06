Raub am S-Bahnhof Bundesplatz: Polizei fahndet nach diesen Männern

Berlin: Am S-Bahnhof Bundesplatz in Wilmersdorf raubten vier Männer mutmaßlich eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender.

Mit der Veröffentlichung von Fotos und einem Video bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach vier Männern. Die Tatverdächtigen sollen Anfang des Jahres einen schweren Raub mit Schusswaffe begangen zu haben.

Am 27. Januar 2023 gegen 21.15 Uhr sollen nahe des S-Bahnhofs Bundesplatz in Berlin-Wilmersdorf die mutmaßlichen Räuber eine sechsköpfige Gruppe Teenager unter Vorhalt einer Pistole bedroht haben. Zudem zwangen sie die Jugendlichen, ein Handys und diverse Genussmittel herauszugeben. Nach dem Überfall flüchtete das Quartett in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Tatverdächtiger 1 Polizei Berlin

Tatverdächtiger 2 Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten vier Personen machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben?

Tatverdächtiger 3 Polizei Berlin

Tatverdächtiger 4 Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664 – 273315 (während der Bürodienstzeiten) bzw. (030) 4664 – 271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an dir2k33@polizei.berlin.de an oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.