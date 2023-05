Raub-Überfall auf Cocktailbar in Berlin-Marienfelde: Gast verletzt

Auf die Cocktailbar „Moonlight“ wurde am Montagabend ein Raubüberfall verübt. Die Räuber schlugen einem Mann ins Gesicht und flüchteten mit der Beute.

In Marienfelde wurde am Dienstag eine Bar überfallen. Carsten Rehder/dpa

Drei Unbekannte haben am Montagabend eine Cocktailbar in Berlin-Marienfelde überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat das Trio gegen 22.45 Uhr die Gaststätte in der Marienfelder Allee. Nach Informationen der Berliner Zeitung handelt sich um die Cocktailbar „Moonlight“.

Einer der Tatverdächtigen hielt der Angestellten eine Schusswaffe an den Kopf und forderte den Kasseninhalt. Mit Geld und dem Mobiltelefon der 47-Jährigen flüchteten die Männer in Richtung Hildburghauser Straße. Kurz vor dem Verlassen des Lokals wurde noch ein 42 Jahre alter Gast ins Gesicht geschlagen. Er erlitt eine Platzwunde am Auge und klagte über Kopf- und Nackenschmerzen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten am Tatort. Bei der Absuche der Umgebung konnte das geraubte Telefon aufgefunden und der Überfallenen, die mit dem Schrecken davonkam, ausgehändigt werden. Die Polizei Berlin ermittelt.