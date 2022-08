Berlin - Unbekannte haben eine Rentnerin in ihrer Wohnung in Berlin-Halensee mit einer Schusswaffe überfallen, geschlagen und beraubt. Die Männer erschienen am Samstagvormittag an der Wohnungstür der 85-Jährigen am Kurfürstendamm, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Unter Vorhalten der Waffe drängten sie die Seniorin demnach in die Wohnung. Einer der Täter soll die Räume durchsucht haben, während der andere die Frau auf dem Sofa festhielt, sie würgte und ihr ins Gesicht schlug.

Er habe Wertsachen gefordert, hieß es weiter. Bei ihrer anschließenden Flucht schlugen die mutmaßlichen Räuber vor dem Haus noch einem 44-jährigen Zeugen mehrfach ins Gesicht, bevor sie zur Karlsruher Straße wegliefen. Die überfallene Frau erlitt den Angaben zufolge mehrere Platzwunden im Gesicht, um die sich Rettungskräfte vor Ort kümmerten. Der Zeuge kam in ein Krankenhaus, ebenfalls mit Gesichtsverletzungen.