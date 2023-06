Überfall in Berliner Tiefgarage: Täter erbeutet Tasche voll Geld

Der Täter lauerte dem Opfer in einer Tiefgarage in Berlin-Schmargendorf auf. Dann schlug er auf den 38-Jährigen ein und raubte ihn aus.

Berlin -Ein Vermummter hat am Freitagabend in einer Tiefgarage in Berlin-Schmargendorf einem Mann aufgelauert und ihn überfallen. Wie die Polizei mitteilte, riss der Räuber die Autotür auf, zerrte das 38-jährige Opfer aus dem Wagen und malträtierte es mit Schlägen.

Als der Mann am Boden lag, soll der Unbekannte laut Polizei mehrmals auf seinen Kopf geschlagen haben. Der Täter nahm dann eine Tasche aus dem Fahrzeug, in der sich eine größere Menge Bargeld befand. Anschließend ergriff der Räuber mit der Beute die Flucht. Der 38-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.