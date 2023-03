Raubüberfall auf Hausbesitzer: lange Haftstrafen Rund zwei Jahre nach einem tödlichen Einbruch in Berlin-Wannsee hat der Bundesgerichtshof (BGH) die langjährigen Haftstrafen für drei Männer bestätigt. Damit... dpa

Berlin/Leipzig -Rund zwei Jahre nach einem tödlichen Einbruch in Berlin-Wannsee hat der Bundesgerichtshof (BGH) die langjährigen Haftstrafen für drei Männer bestätigt. Damit blieb deren Revision gegen das Urteil des Landgerichts Berlin vom Mai 2022 im Wesentlichen ohne Erfolg, wie der BGH am Freitag mitteilte. Aus Sicht des in Leipzig ansässigen 5. Strafsenats muss jedoch überprüft werden, ob zwei der Männer in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden müssen. Auch sie hätten häufig Alkohol und Drogen konsumiert und zur Tatzeit unter dem Einfluss davon gestanden, hieß es. Eine andere Strafkammer am Berliner Landgericht muss das nun prüfen.