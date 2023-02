Reinickendorf: Fünf Verletzte nach Überfall auf Juwelier in Einkaufszentrum Die Täter schlugen am Samstagmittag Vitrinen ein und versprühten Reizgas in dem Verkaufsraum. dpa

Polizisten haben einen Tatort abgesperrt (Symbolbild). David Inderlied/dpa

Berlin -Mehrere Täter sollen einen Juwelier in einem Einkaufszentrum in Berlin-Reinickendorf überfallen haben. Sie schlugen am Samstagmittag Vitrinen ein und setzten Reizgas ein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Anschließend seien sie mit einigen wertvollen Gegenständen geflohen.