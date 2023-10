Raubüberfall im Görlitzer Park: Verdächtiger gestellt

Berlin -Die Polizei hat nach einem Rucksack-Raub in Kreuzberg den mutmaßlichen Täter im Görlitzer Park gestellt. Zuvor soll der 26-Jährige dort am Sonntagabend einen 20-Jährigen bestohlen und mit einem Messer bedroht haben, als dieser seinen Rucksack zurückforderte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde bei dem Verdächtigen nicht nur der Rucksack, sondern auch ein Smartphone, das keinem der beiden gehörte, gefunden. Der Mann sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. Über den Görlitzer Park wird wegen der Sicherheitslage aktuell viel diskutiert. Er gehört vor allem wegen des Drogenhandels zu den Kriminalitätsschwerpunkten Berlins.

