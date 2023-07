Raubüberall in Berlin-Neukölln: Polizei sucht verdächtigen Mann

In Berlin-Neukölln wurde eine Frau Anfang Juni Opfer eines Raubüberfalls. Dabei wurde sie schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Berliner Kriminalpolizei bittet nun die Öffentlichkeit, die Suche nach einem Verdächtigen zu unterstützen.

Was war geschehen? Am Dienstag, dem 6. Juni 2023, wurde einer Frau auf der Sonnenallee von einem unbekannten Mann eine goldfarbene Kette vom Hals gerissen. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit einem Auto, teilte die Polizei mit. Die Frau, die ihn zunächst verfolgt hatte, wurde dabei mitgeschleift und verletzt. Sie kam daraufhin mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich nach den bisherigen Ermittlungen um einen dunkelgrauen oder anthrazitfarbenen Kombi älteren Baujahrs, möglicherweise ein Opel Astra G, heißt es.

Frau in Neukölln überfallen: Wer kann Angaben zur Tat machen?

Zur Tatzeit befand sich in dem Auto ein Kennzeichen, das in der Nacht vom Freitag, 2. Juni, zum Samstag, 3. Juni 2023, auf dem ALDI-Parkplatz in Marienfelde am Richard-Tauber-Damm 6 entwendet worden war. Möglicherweise stand das Tatfahrzeug ebenfalls einige Tage ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz.

Beschreibung des Tatverdächtigen: 35 bis 45 Jahre alt

Etwa 180 Zentimeter groß

Dunkle, kurze Haare

Die Ermittler fragen: Wer hat die Tat beobachtet und/oder kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug oder dem Fluchtweg machen?

Wer hat in der Nacht vom 2. zum 3. Juni 2023 verdächtige Beobachtungen auf dem ALDI-Parkplatz gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664 - 573110 oder per E-Mail am Dir5K31@polizei.berlin.de entgegen. Hinweisgeber können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder eine Nachricht über die Internetwache der Polizei Berlin geben.