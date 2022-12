Raubüberfall am Nollendorfplatz: Polizei bittet um Hinweise

Die Tatverdächtigen sollen am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg einen Mann beraubt haben.

Bei der Aufklärung eines Raubüberfalls am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg bittet die Polizei die Bevölkerung um mithilfe. Ein 32-Jähriger war von fünf Unbekannten zunächst in ein Gespräch verwickelt und anschließend unvermittelt gegen den Kopf geschlagen und beraubt worden. Der Vorfall hatte sich bereits am 9. August gegen 1.30 Uhr ereignet.

Polizeiangaben zufolge war der Angegriffene erst am nächsten Morgen – ohne weitere Erinnerungen an den Überfall – in seiner Wohnung aufgewacht. Die Täter hatten jedoch Handy und EC-Karten des Mannes entwendet und noch in derselben Nacht damit an mehreren Tankstellen bezahlt. Die Ermittler bitten um mithilfe bei der Identifizierung der Männer. Alle seien zwischen 20 und 30 Jahre alt und hätten kurze dunkle Haare. Einer habe zudem einen Bart getragen. Zudem fahnden die Beamten mit dem Bild einer Überwachungskamera nach einem der Tatverdächtigen:

Die Polizei sucht nach diesem Tatverdächtigen Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen in Tatortnähe machen können?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664 – 473 131, im Internet oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.