Raubüberfall in Berlin: Wem gehört die goldfarbene Halskette?

Die Berliner Kriminalpolizei wendet sich an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Seniorin. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurde die Frau am Freitag, 11. August, gegen 10.20 Uhr Opfer eines Raubüberfalls in Berlin-Wilhelmstadt.

Ein Mann entriss ihr eine goldfarbene Halskette samt Ring und flüchtete daraufhin. Ein Zeuge und ein Polizist konnten allerdings den 29-Jährigen stoppen, er wurde festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Die Beute konnte die Polizei sichern, aber bis heute konnte sie nicht an die Besitzerin übergeben werden, denn die Seniorin verschwand vom Tatort. Sie hatte einen Rollator bei sich.

Seniorin in Wilhelmstadt überfallen: Wer kennt die Frau?

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zu der Seniorin/Besitzerin der abgebildeten Kette samt Ring machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Mitte während der Bürodienstzeiten unter den Telefonnummern (030) 4664-273118 oder (030) 4664-273110 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-271100, per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de und über die Internetwache entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.