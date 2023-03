Raubüberfall in Pankow: Maskierte Männer attackieren Frau mit Pfefferspray

Zwei Männer dringen in eine Tankstelle ein, fordern Geld und besprühen eine Angestellte mit einem Pfefferspray. Das Opfer kommt mit Reizungen ins Krankenhaus.

Eine Tankstelle in Berlin-Pankow ist von zwei maskierten Männern überfallen worden. Eine Angestellte wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Tankstelle in Berlin-Pankow ist von zwei maskierten Männern überfallen worden. Eine Angestellte wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Christophe Gateau/dpa

Zwei Männer haben Mittwochabend eine Tankstelle in Berlin-Pankow überfallen und eine Mitarbeiterin verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sollen gegen 21.10 Uhr zwei Maskierte gewaltsam in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Damerowstraße eingedrungen sein.

Kurz darauf soll das Duo die Herausgabe von Geld gefordert haben und der 64-jährigen Mitarbeiterin mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sollen die Männer die Kasse aufgebrochen haben und mit der Beute aus der Tankstelle geflüchtet sein. Beide sollen zu einem mutmaßlichen Komplizen in ein Auto gestiegen und in Richtung Berliner Straße losgefahren sein.

Rettungskräfte brachten die 64-Jährige in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub übernahm ein Fachkommissariat.