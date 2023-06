Hönow: Polizei sucht nach zwei Tankstellen-Räubern

Eine Tankstelle in Hönow (Landkreis Märkisch-Oderland) ist in der Nacht zum Dienstag Ziel eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilte, betraten zwei Männer gegen Mitternacht den Verkaufsraum der Tankstelle in der Mahlsdorfer Straße und forderten – mutmaßlich unter vorgehaltener Schusswaffe – die Herausgabe von Bargeld.

Mit der Beute verschwanden die beiden Räuber rasch und flüchteten zu Fuß in Richtung U-Bahnhof Hönow. Kurz darauf erschienen bereits Polizisten am Tatort, die Tatverdächtigen blieben allerdings verschwunden.

Raubüberfall auf Hönower Tankstelle: Polizei sucht nach Zeugen

Doch der Polizei liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach sind die Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt und sprechen fließend und akzentfrei Deutsch. Beide waren dunkel gekleidet und hatten sich mit roten Sturmhauben vermummt. Zudem hatten sie laut Polizei eine dunkle Sporttasche bei sich.

Am 13.06.23 gegen 00:05 Uhr rief man uns in die Mahlsdorfer Straße in Hönow (MOL), wo 2 Männer unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld forderten. Sie flohen zu Fuß Richtung U-Bahnhof Hönow.



Hinweise an ☎️ 03341 3300 oder online. pic.twitter.com/HBMjcBvh41 — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) June 13, 2023

Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen, die entweder die Tat beobachteten oder etwas wahrnahmen, was damit in Verbindung stehen könnte, sich umgehend bei der zuständigen Inspektion in Strausberg zu melden. Dies kann unter der Rufnummer 03341 3300 oder per Internetwache (Hinweis geben) erfolgen.