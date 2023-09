Eine Frau mit einer Gehbehinderung ist am Mittwochabend auf ihrem Heimweg in Berlin-Neukölln ausgeraubt worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilt, war die 55-Jährige gegen 0.45 Uhr auf dem Gehweg der Glasgower Straße unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurde.

Kurz darauf habe er ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Sie stürzte den Angaben zufolge dabei zu Boden und der Angreifer nahm ihr ihre Handtasche ab. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend in Richtung Karl-Marx-Straße. Die 55-Jährige erlitt Verletzungen am Bein und im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.