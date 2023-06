Am Flughafen BER war am Donnerstag eine große schwarze Rauchsäule zu sehen. Flughafen und Feuerwehr erklären, was geschehen ist.

Eine Notfallübung am BER Emmanuele Contini

Eine große Rauchsäule am Hauptstadtflughafen BER hat am Donnerstagvormittag für Verunsicherung gesorgt. Bei der Feuerwehr gingen zahlreiche Notrufe ein. Auf Twitter kursierten Fotos von der schwarzen Wolke. War am BER ein Brand ausgebrochen?

Grund für die Rauchsäule war eine Einsatzübung der Flughafenfeuerwehr, wie eine BER-Sprecherin und die Feuerwehr der Berliner Zeitung auf Anfrage sagten. Die BER-eigene Feuerwehr hat in Schönefeld ein Zentrum für ihre feuerwehrtechnische Ausbildung. Dort befindet sich auch eine Flugzeugattrappe, an der geübt werden kann, so die Flughafensprecherin. Von April bis Oktober finden regelmäßige Übungen statt. Vonseiten der Feuerwehr hieß, dass die Übung um 12.30 Uhr beendet sein sollte.